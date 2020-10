Borsa Hong Kong poco mossa,apre a -0,05% (Di venerdì 23 ottobre 2020) ANSA, - PECHINO, 23 OTT - La Borsa di Hong Kong apre la seduta poco mossa: l'indice Hang Seng segna nelle prime battute una flessione dello 0,05%, a 24.773,12 punti. Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 ottobre 2020) ANSA, - PECHINO, 23 OTT - Ladila seduta: l'indice Hang Seng segna nelle prime battute una flessione dello 0,05%, a 24.773,12 punti.

ansa_economia : Borsa: Asia in cauto rialzo, deboli i listini cinesi. Hong Kong la migliore. Positivi i futures europei ed american… - fisco24_info : Borsa: Asia in cauto rialzo, deboli i listini cinesi: Hong Kong la migliore. Positivi i futures europei ed americani - tvbusiness24 : Sui mercati asiatici il focus oggi è tutto sul colosso dell’e-commerce #Alibaba: la sua controllata Ant Group ha r… - ansa_economia : Borsa: Asia chiude in ordine sparso, si guarda a virus e Usa. In calo Tokyo, sale Hong Kong. Lo yen perde terreno s… - fisco24_info : Borsa: Asia chiude in ordine sparso, si guarda a virus e Usa: In calo Tokyo, sale Hong Kong. Lo yen perde terreno s… -