Antonio Misiani: "5 miliardi per la cassa integrazione. Se serve, ne metteremo altri" (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Laddove si verificano nuovi contagi vanno adottate misure restrittive, ma il più mirate possibile”. Al dilemma che vede da una parte le ragioni di salute e dall’altra quelle del Pil, il viceministro dell’Economia Antonio Misiani, a colloquio con HuffPost, non ha dubbi che “al primo posto bisogna continuare a mettere la tutela della salute dei cittadini”. Non nega, però, che il momento sia delicatissimo e che la crisi vada gestita con un “rafforzamento della sanità, a prescindere da Mes o non Mes”. Parlando della manovra da poco varata dal governo, che alcuni hanno indicato essere molto legata alla sola emergenza lui risponde dissentendo: “È una manovra molto consistente e una grande parte di essa è di sviluppo, con al centro l’universo giovanile”. Su ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) “Laddove si verificano nuovi contagi vanno adottate misure restrittive, ma il più mirate possibile”. Al dilemma che vede da una parte le ragioni di salute e dall’altra quelle del Pil, il viceministro dell’Economia, a colloquio con HuffPost, non ha dubbi che “al primo posto bisogna continuare a mettere la tutela della salute dei cittadini”. Non nega, però, che il momento sia delicatissimo e che la crisi vada gestita con un “rafforzamento della sanità, a prescindere da Mes o non Mes”. Parlando della manovra da poco varata dal governo, che alcuni hanno indicato essere molto legata alla sola emergenza lui risponde dissentendo: “È una manovra molto consistente e una grande parte di essa è di sviluppo, con al centro l’universo giovanile”. Su ...

NealaAntinori : RT @HuffPostItalia: Antonio Misiani: '5 miliardi per la cassa integrazione. Se serve, ne metteremo altri' - HuffPostItalia : Antonio Misiani: '5 miliardi per la cassa integrazione. Se serve, ne metteremo altri' - FondazioneStudi : Tra gli ospiti ?? del #FestivaldelLavoro2020 il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze ?? Antonio Misiani - Lilly_Gozzoli : RT @_DAGOSPIA_: ANTONIO MISIANI: UN NUOVO LOCKDOWN SAREBBE MORTALE PER LA NOSTRA ECONOMIA. DAL 1 GENNAIO... - _DAGOSPIA_ : ANTONIO MISIANI: UN NUOVO LOCKDOWN SAREBBE MORTALE PER LA NOSTRA ECONOMIA. DAL 1 GENNAIO... -