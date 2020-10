Zorzi contro un'opinionista di Uomini e Donne: la critica impietosa (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tommaso Zorzi ha asfaltato l'opinionista di Uomini e Donne Tinì Cansino che secondo lui sarebbe del tutto "inutile" all'interno del programma. GF Vip, Tommaso Zorzi asfalta Tinì Cansino: “Una ruba cachet” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tommasoha asfaltato l'diTinì Cansino che secondo lui sarebbe del tutto "inutile" all'interno del programma. GF Vip, Tommasoasfalta Tinì Cansino: “Una ruba cachet” su Notizie.it.

riccisole95 : @distrettododici Fra l'altro non è che dica cose assurde eh. È vero che la Orlando ha un grosso seguito per via di… - ItaTvfan : account creazione settembre ottobre 2020 zero follower e following, che twittano all'impazzata pro Zorzi, pro Orla… - riccisole95 : @RosWinchester Fra l'altro andando a sentirlo non è che dica cose gravi o assurde nella falsità. È vero che la Orla… - riccisole95 : @ereike05 Scusa ma che cosa avrebbe dovuto dire? Questa è la verità. Come può questo renderlo falso? È vero, chiunq… - Notiziedi_it : Tommaso Zorzi contro Tinì Cansino: le dure accuse del blogger -