X Factor 2020, calendario e date: quando sono audizioni, Bootcamp e Live? (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il programma, le date e il calendario di X Factor 2020, giunto alla sua quattordicesima edizione. I giudici sono pronti: Hell Raton, Mika, Emma Marrone e Manuel Agnelli daranno le loro valutazioni a partire dalle audizioni, in programma dal 17 settembre fino al primo di ottobre. L’8 e il 15 ottobre sarà invece tempo dei Bootcamp prima della last call. A fine ottobre, dal 29 precisamente, si comincerà con i Live in diretta tv su Sky Uno. Ecco il programma completo di X Factor 2020: Le audizioni: 17 e 24 settembre, 1° ottobre Bootcamp: 8 e 15 ottobre Last Call: 22 ottobre X Factor 2020 – Live: dal 29 ottobre Leggi su sportface (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il programma, lee ildi X, giunto alla sua quattordicesima edizione. I giudicipronti: Hell Raton, Mika, Emma Marrone e Manuel Agnelli daranno le loro valutazioni a partire dalle, in programma dal 17 settembre fino al primo di ottobre. L’8 e il 15 ottobre sarà invece tempo deiprima della last call. A fine ottobre, dal 29 precisamente, si comincerà con iin diretta tv su Sky Uno. Ecco il programma completo di X: Le: 17 e 24 settembre, 1° ottobre: 8 e 15 ottobre Last Call: 22 ottobre X: dal 29 ottobre

MarioManca : #XF2020: il cuore tenero di @MarroneEmma e la precisione di Manuel - soundsblogit : X Factor 2020, Last Call: la scelta delle squadre da parte di Emma, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika, diretta live… - CosettaGiordano : RT @tvblogit: X Factor 2020, Last Call: questa sera su Sky Uno si formano le squadre ufficiali - zazoomblog : X Factor 2020 Last Call: la scelta delle squadre da parte di Emma Manuel Agnelli Hell Raton e Mika diretta live dal… - Agenzia_Ansa : X Factor, è l'ora della Last Call #XF2020 FOTO @XFactor_Italia #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Factor 2020 Daily X Factor 2020: chi conduce, quando iniziano e come seguirli Team World Ba taglia nuovamente la capacità

British Airways ha ulteriormente ridotto la capacità dopo la mancata adozione da parte del governo dei test Covid prima della partenza. La compagnia aerea opererà ora solo il 30% della sua normale cap ...

X Factor 2020 live e anticipazioni delle Last Call giovedì 22 ottobre su Sky Uno e Now Tv

X Factor 2020 Last Call live e anticipazioni della puntata di giovedì 22 ottobre su Sky Uno e Now Tv, debutta il daily ...

British Airways ha ulteriormente ridotto la capacità dopo la mancata adozione da parte del governo dei test Covid prima della partenza. La compagnia aerea opererà ora solo il 30% della sua normale cap ...X Factor 2020 Last Call live e anticipazioni della puntata di giovedì 22 ottobre su Sky Uno e Now Tv, debutta il daily ...