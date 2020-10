Vuelta a España 2020, Chris Froome: “Mi sento meglio rispetto alle gare precedenti, proverò a vincere una tappa” (Di giovedì 22 ottobre 2020) La Vuelta a España 2020 di Chris Froome non è iniziata come il corridore sperava. Il Kenyano Bianco ha già perso circa venti minuti dalla maglia roja Primoz Roglic e si è dimostrato incapace di aiutare il suo capitano Richard Carapaz in salita. L’ultima recita con la maglia del sodalizio che ha reso grande per dieci anni, al momento, sembra destinata a essere terribilmente incolore, per Froome, anche nei prossimi giorni. Il vincitore di quattro Tour de France, però, è fiducioso di poter crescere di condizione. Froome, prima della partenza della frazione odierna, ha parlato dell’argomento, queste le sue parole riportate da cyclismactu.net: “Mi sento abbastanza bene, meglio comunque ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) Laa Españadinon è iniziata come il corridore sperava. Il Kenyano Bianco ha già perso circa venti minuti dalla maglia roja Primoz Roglic e si è dimostrato incapace di aiutare il suo capitano Richard Carapaz in salita. L’ultima recita con la maglia del sodalizio che ha reso grande per dieci anni, al momento, sembra destinata a essere terribilmente incolore, per, anche nei prossimi giorni. Il vincitore di quattro Tour de France, però, è fiducioso di poter crescere di condizione., prima della partenza della frazione odierna, ha parlato dell’argomento, queste le sue parole riportate da cyclismactu.net: “Miabbastanza bene,comunque ...

