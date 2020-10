Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2020 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 22 OTTOBREORE 08.05 SIMONE PAZZAGLIA NUOVAMENTE BEN TROVATI AL SECONDO APPUNTAMENTO QUOTIDIANO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA FLAMINIA DOVE SI VIAGGIA INCOLONNATI TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA PRENESTINA TROVIAMO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI COLLE MONFORTANI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TOGLIATTI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA DIRAMAZIONESUD RALLENTAMENTI TRA TORRENOVA E IL GRA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SI STA IN CODA ANCHE SUL GRA IN INTERNA TRA ANAGNINA E ARDEATINA INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID19 DAL 23 OTTOBRE SARA’ IN VIGORE UNA NUOVA ORDINANZA DELLA...