Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2020 ore 07 | 30

(Di giovedì 22 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 22 OTTOBREORE 07.20 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO QUOTIDIANO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALL’A24: SUL TRATTO URBANO CODE PER TRAFFICOP INTENSO TRA FIORENTINI E PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA DIRAMAZIONESUD CODE TRA TORRENOVA E IL GRA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO-CIVITA CASTELLANA-VITERBO SUBURBANA E REGIONALE: SOPPRESSI IL TRENO 607 DA CATALANO DELLE ORE 6.15 E DA FLAMINIO DELLE ORE 8.04 ED IL TRENO 704 DA VITERBO DELLE ORE 7.44 E DA CATALANO DELLE ORE 9.00 DA OGGI 22 OTTOBRE E’ DISATTIVATA LA S01 (PONTE MAMMOLO-TERMINI). IN BASE ALL’ANDAMENTO DELL’EMERGENZA COVID-19, PER ABBATTERE LA SOGLIA DI RISCHIO E ...