Ue | Castaldo M5S | ' Mes e austerity bocciati al Parlamento europeo'

Leggi su iltempo

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Adnkronos) - “Esprimiamo grande soddisfazione per il voto delche ha bocciato la relazione sulle politiche economiche dell'area euro per il 2020 che caldeggiava anche l'utilizzo del Mes. Il testo non prevedeva un vero e pieno superamento del quadro attuale basato sulle regole dell'che si sono rivelate pro-cicliche, e inoltre propugnava il rispetto delle regole di bilancio che, alla luce della crisi del Coronavirus, sono ancor più anacronistiche". Così in una nota Fabio Massimo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e vicepresidente del. "L'Unione europea deve voltare pagina rispetto alle politiche del passato e puntare su politiche espansive per superare la profonda crisi economica in atto e ...