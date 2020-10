Trevisani (Sky): “Manca un rigore su Lozano, ma non è il problema di questa serata” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nello studio Sky, dopo la sconfitta del Napoli contro l’Az Alkmaar, Riccardo Trevisani commenta il risultato del match del San Paolo. “Dopo la partita contro l’Atalanta nessuno poteva pensare che sarebbe arrivata una prestazione come quella di stasera. Forse la chiacchierata eccessiva sul Covid degli avversari, su come sarebbero arrivati a Napoli, in quanti… c’è stata un’involontaria incoscienza di valutazione. Poi bisogna dire che manca un rigore su Lozano, sugli arbitraggi il Napoli non è stato fortunati, ma non è solo il gol mancante il problema di questa serata”. Trevisani però si è detto convinto che questo passo falso sarà un momento di crescita per il Napoli. “Il Napoli domenica ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nello studio Sky, dopo la sconfitta del Napoli contro l’Az Alkmaar, Riccardocommenta il risultato del match del San Paolo. “Dopo la partita contro l’Atalanta nessuno poteva pensare che sarebbe arrivata una prestazione come quella di stasera. Forse la chiacchierata eccessiva sul Covid degli avversari, su come sarebbero arrivati a Napoli, in quanti… c’è stata un’involontaria incoscienza di valutazione. Poi bisogna dire che manca unsu, sugli arbitraggi il Napoli non è stato fortunati, ma non è solo il gol mancante ildiserata”.però si è detto convinto che questo passo falso sarà un momento di crescita per il Napoli. “Il Napoli domenica ...

