Tassista investe una donna che fa jogging | la violenta e la uccide; poi si unisce ai soccorritori impegnati nelle sue ricerche

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Ha investito unache faceva, l’hata e uccisa, e poi ha finto di aiutare isuedopo la denuncia di scomparsa presentata dai familiari. È quanto successo in Arkansas, negli Stati Uniti, alla 24enne Sydney Sutherland, come riferisce il Sun. La, che lavorava come infermiera, era uscita per farequando, mentre correva ai bordi di una strada, è stata investita dal28enne. La famiglia, non vedendola rientrare a casa, dopo qualche ora ne ha denunciato la scomparsa: così sono scattate lea cui ha preso parte anche il suo assassino. Il corpo senza vita della 24enne è stato ritrovato due ...