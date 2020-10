Rosberg contro Hamilton in Extreme E | la storia si ripete

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Xtreme Racing è il teamE di Nico– Photo Credit: Xtreme Racing facebook pageNicoavrà un team tutto suo nella categoria dei rally elettrici dellaE. Debutterà assieme al suo ex rivale e compagno di squadra Lewische, proprio un mese fa, ha annunciato al mondo intero la sua partecipazione a questo nuovo sport motoristico. Come si comporteranno i due rivali? Latra i due potrebbersi ma, questa volta, vestiranno panni diversi. NicoinE, Xtreme RacingX44è un binomio che porta alla memoria i grandi scontri della F1 recente, quando la rivalità era ...

I due ex duellanti della Mercedes in Formula 1 si ritroveranno a gestire due team che si sfideranno nelle gare di Extreme E.Nico Rosberg raccoglie la sfida della Extreme E per un nuovo confronto sportivo e compatibile con l'antico rivale dei tempi della Formula Uno.