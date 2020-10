Risotto con spinaci e gorgonzola

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Il è una ricetta veramente deliziosa. Facile e rapida da preparare, ma ricca di gusto e di sapore. Un primo piatto che vi farà leccare i baffi. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 360 gr. di riso carnaroli200 gr. difreschi o surgelati150 gr. di40 gr. di burro1/2 cipolla1 tazzina di vino bianco seccoUn pizzico di noce moscataOlio extravergine d’olivaParmigiano reggiano grattugiatoSale fino q.b.Dado vegetale (se non fate il brodo)Per il brodo1 lt. di acqua1 cipolla grande1 patata2 carote1 costa di sedano1 pizzico di saleIniziamo la preparazione deldal brodo vegetale, se volete farlo altrimenti utilizzate il dado, mettendo semplicemente un pentolino pieno di acqua sul ...

TrabucchiElena : RT @cucinalandia: Risotto ai funghi misti cotto con un brodo di funghi porcini, così è ancora più buono! - mela3109 : @domperignonnnn adoro quelli fritti e quelli con io risotto :P - InfoScrigno : È arrivato! A pranzo o cena con il #tartufobianco d’Alba nei piatti dello Chef come i tagliolini freschi, il risott… - estevosisa : RT @inmylittlekitch: Risotto con setas, super meloso ?? - inmylittlekitch : Risotto con setas, super meloso ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Risotto con

RicettaSprint

C’è poi il punto su “Il vino in cucina: le ricette tradizionali nate dalla necessità di conservare le materie prime” con il formatore Claudio Cavallera e lo chef del ristorante Opera, Stefano Sforza ...che presenterà due ricette di sua creazione ideate per valorizzare l’innovazione in cucina e le eccellenze della gastronomia tricolore. Il giovane pizzaiolo, nato nel 1996, è stato scelto tra i ...