Regole anti covid a Firenze | le norme in vigore

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Palazzo Vecchio ha confermato gli ingressi contingentati a mille persone in piazza Santo Spirito la sera di venerdì e sabato e l’introduzione di due “aree di massimo rispetto” individuate nelle zone comprese tra piazza Strozzi, via Strozzi, via Sassetti, piazza Repubblica, via Pellicceria e in quella tra piazza Sant’Ambrogio, piazza dei Ciompi, via Pietrapiana e nel tratto di Borgo la Croce fino a via Mattonaia. Sono le misure per evitare gli assembramenti della movida decise dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica (Cosp), riunito oggi a. Le decisioni sono state illustrate dal sindaco Dario Nardella nel corso di una diretta facebook. Nelle aree di massimo rispetto, inil venerdì e il sabato sera dalle ore 19 alle 2, è istituito il divieto di stazionamento delle persone e si ...