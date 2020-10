Ragazzo di 18 anni in coma per un pugno, la confessione del baby-rom (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il 13enne indagato per lesioni gravi ha ammesso le sue responsabilità per l’aggressione del 18enne finito in coma all’ospedale di Pescara. Ai carabinieri locali ha fornito la sua versione dei fatti sulla violenta serata di sabato scorso all’ex stazione Sangritana nel comune in provincia di Chieti. Altro quattro persone fermate, tutte appartengono a una stessa … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il 13enne indagato per lesioni gravi ha ammesso le sue responsabilità per l’aggressione del 18enne finito inall’ospedale di Pescara. Ai carabinieri locali ha fornito la sua versione dei fatti sulla violenta serata di sabato scorso all’ex stazione Sangritana nel comune in provincia di Chieti. Altro quattro persone fermate, tutte appartengono a una stessa … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

riotta : Leggo 'Quello che non ti dicono' straordinario libro @mariocalabresi @mondadori storia della morte di Carlo Saronio… - fanpage : 11 anni fa moriva #StefanoCucchi - EnricoLetta : Per tanti adulti come me un anno può valerne un altro. Per un ragazzo di sedici o di venti anni quell’anno è unico… - pouthan : RT @amyIars: changbin aveva 16 anni quando vide un ragazzo piangere perché non sapeva rappare in modo decente, non era sicuro di sé, quindi… - Lissosweet : RT @SupportRossi46: 11 anni fa moriva Stefano Cucchi. “Non ci può essere un motivo valido per cui un ragazzo debba morire in un carcere o… -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazzo anni 11 anni fa moriva Stefano Cucchi, il ragazzo ucciso a botte dallo Stato Fanpage.it Sabaudia, 17enne morto in incidente sull'auto di un amico, due feriti

E' successo stamani, poco prima delle 10, sulla Migliara 53, all'altezza di Borgo Vodice: la Fiat 600 su cui era il ragazzo si è scontrata con un minivan. La vittima è un ragazzo di 17 anni. Il ...

Al via la nuova edizione di "Lavoro di Squadra"

Lavoro di squadra è un progetto nato ormai nel 2014, e negli anni implementato ad Alba (CN), Bari, Milano, Reggio Calabria e Torino, che ha intercettato complessivamente 635 ragazzi e ragazze.

E' successo stamani, poco prima delle 10, sulla Migliara 53, all'altezza di Borgo Vodice: la Fiat 600 su cui era il ragazzo si è scontrata con un minivan. La vittima è un ragazzo di 17 anni. Il ...Lavoro di squadra è un progetto nato ormai nel 2014, e negli anni implementato ad Alba (CN), Bari, Milano, Reggio Calabria e Torino, che ha intercettato complessivamente 635 ragazzi e ragazze.