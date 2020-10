Programmi Tv 22 Ottobre 2020, Film e programmi stasera in tv Rai, Mediaset e Sky (Di giovedì 22 ottobre 2020) stasera in Tv su Rai 1 alle 21:20 Doc-Nelle tue mani «Cause ed effetti» Partendo dal ritrovamento della cartella del paziente deceduto per errore, Andrea (Luca Argenterò, 42) tenta di ricostruire che cosa è accaduto prima dello sparo che gli ha cancellato i ricordi. Marco, responsabile di quella morte, e Agnese si dimostrano poco collaborativi. A seguire, «L’imprevisto». stasera in Tv su Rai 2 alle 21:20 Seconda linea Accolto con favore dalla maggioranza dei benefici televisivi, il nuovo talk politico condotto da Francesca Fagnani (42) e Alessandro Giuli (45) sta faticosamente cercando il suo pubblico. Gli ascolti, infatti, per ora non lo premiano viaggiando su percentuali di share molto al di sotto della media di Raidue. stasera in Tv su Rai Tre alle 21:20 Tonya La storia di Tonya Harding ... Leggi su aciclico (Di giovedì 22 ottobre 2020)in Tv su Rai 1 alle 21:20 Doc-Nelle tue mani «Cause ed effetti» Partendo dal ritrovamento della cartella del paziente deceduto per errore, Andrea (Luca Argenterò, 42) tenta di ricostruire che cosa è accaduto prima dello sparo che gli ha cancellato i ricordi. Marco, responsabile di quella morte, e Agnese si dimostrano poco collaborativi. A seguire, «L’imprevisto».in Tv su Rai 2 alle 21:20 Seconda linea Accolto con favore dalla maggioranza dei benefici televisivi, il nuovo talk politico condotto da Francesca Fagnani (42) e Alessandro Giuli (45) sta faticosamente cercando il suo pubblico. Gli ascolti, infatti, per ora non lo premiano viaggiando su percentuali di share molto al di sotto della media di Raidue.in Tv su Rai Tre alle 21:20 Tonya La storia di Tonya Harding ...

AntonioTalia : RT @NessunLuogo24: Per chi non avesse potuto ascoltarci in diretta oggi pomeriggio, ecco il link per il podcast della puntata: 'Elezioni #… - NessunLuogo24 : Per chi non avesse potuto ascoltarci in diretta oggi pomeriggio, ecco il link per il podcast della puntata: 'Elezi… - RaiDue : Parola d'ordine per Michel, Giulia e Rebecca? Tenacia ????? #IlCollegio sta tornando da martedì 27 ottobre su #Rai2 ??… - GazzettaDelSud : #Rtp Giornale edizione del 22 ottobre – ore 13.50 - silviamasini87 : RT @DocNelleTueMani: Domani, giovedì 22 ottobre alle 21:25 su @RaiUno torna #DOCNelleTueMani con due nuove puntate mozzafiato!!! ?? Tutti gl… -