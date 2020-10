Napoli, maxi frode carburanti: sequestrati 10 mln euro a imprenditore (Di giovedì 22 ottobre 2020) commenta ansa La Guardia di Finanza di Napoli ha scoperto una maxi frode fiscale nel settore dei carburanti e ha sequestato all''Emiro vesuviano' una collezione di auto di lusso e beni per oltre 10 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 22 ottobre 2020) commenta ansa La Guardia di Finanza diha scoperto unafiscale nel settore deie ha sequestato all''Emiro vesuviano' una collezione di auto di lusso e beni per oltre 10 ...

La Guardia di Finanza di Napoli ha scoperto una maxi frode fiscale nel settore dei carburanti e ha sequestato all'"Emiro vesuviano" una collezione di auto di lusso e beni per oltre 10 milioni di euro.

La Guardia di Finanza di Napoli ha scoperto una maxi frode fiscale nel settore dei carburanti e ha sequestrato all'"Emiro vesuviano" una collezione di auto di lusso e beni per oltre 10 milioni di euro.