(Di giovedì 22 ottobre 2020) Il colloquio in carcere: "La realtà è diversa dalo che raccontano. Qui mi trattano benese non è un ambiente che mi appartiene. Il personale è attento e di grande professionalità"

cronaca_news : Marogna assolve anche il cardinale: “È un prete vero so quel ho fatto” - Giusepp78278797 : Tiz 'Inchiesta Vaticano, nove bonifici da Becciu alla Marogna'. Aiò 'Chi assolve e chi bonifica'. -

Ultime Notizie dalla rete : Marogna assolve

La Repubblica

Il colloquio in carcere: "La realtà è diversa da quello che raccontano. Qui mi trattano bene anche se non è un ambiente che mi ...Fu la Polizia slovena a segnalare le prime anomalie su Cecilia Marogna, la 39enne di Cagliari divenuta nota come la ‘dama del cardinale” Angelo Becciu, per il legame fiduciario che la lega all’ex nume ...