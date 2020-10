Lione | vestita col burqa urla “Allah Akbar” e minaccia di farsi esplodere E’ incubo terrorismo in Francia

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 22 ottobre 2020), 22 ott – Attimi di terrore a, in. Nel primo pomeriggio di oggi la stazione di Part-Dieu è stata evacuata dai militari perché una donnacon unva disaltare per aria al grido di Allah Akbar. Esercito e forze dell’ordine hanno interrotto completamente il traffico ferroviario fino al fermo della donna, eseguito dai reparti anti. Non è stato ritrovato alcun esplosivo ma i media locali riferiscono che ulteriori verifiche con artificieri e squadre cinofile sono ancora in corso. L’allarme bomba è scattato alle 14.27, quando la donna, che portava con sé alcune borse ritenute sospette, hato di...