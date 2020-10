Le Iene Show, il video dello scherzo a Alessio Cragno, portiere del Cagliari (Di giovedì 22 ottobre 2020) Le Iene Show il video dello scherzo a Alessio Cragno. Il portiere del Cagliari si trova in mezzo a un giro di scommesse gestito dai russi (video) La puntata di mercoledì 21 ottobre de Le Iene, condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci della Gialappa’s Band, ha realizzato lo scherzo della settimana al calciatore e portiere del Cagliari, Alessio Cragno che involontariamente si trova in mezzo a un giro di scommesse sul calcio. Il portiere del Cagliari Alessio Cragno si trova improvvisamente in mezzo a un brutto giro di ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 22 ottobre 2020) Leil. Ildelsi trova in mezzo a un giro di scommesse gestito dai russi () La puntata di mercoledì 21 ottobre de Le, condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci della Gialappa’s Band, ha realizzato lodella settimana al calciatore edelche involontariamente si trova in mezzo a un giro di scommesse sul calcio. Ildelsi trova improvvisamente in mezzo a un brutto giro di ...

LorenzoMainieri : @redazioneiene: alle 21:20 su Italia Uno con @lapinella, @NicoSavi e @GialappasB - CIAfra73 : Live mercoledì 21 ottobre 2020 · #LeIene Show 2020, quinto appuntamento. Ideato da Davide Parenti, in onda in pri... - shiwasekitai : Ma un sospetto forte viene ... per la capriola del padre di DI MAIO dopo il servizio delle Iene era su tutti i tg e… - tuttotv_info : Le Iene Show, anticipazioni di mercoledì 21 ottobre 2020 - Le Iene Show, anticipazioni di mercoledì 21 ottobre 2020… - tuttotv_info : Le Iene Show, anticipazioni di mercoledì 21 ottobre 2020 -