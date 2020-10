Juventus, Kulusevski elogia Pirlo: “Non ha timore di lanciare i giovani” (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Mister Pirlo? È perfetto perché ti dà fiducia e sai che se fai bene puoi giocare“. Dejan Kulusevski, giovane esterno offensivo della Juventus, elogia l’operato di Andrea Pirlo come tecnico bianconero. “E’ fondamentale avere un allenatore che non ha timore di lanciare i giovani e in un top club come la Juve non è l’età a fare la differenza, ma ciò che si dimostra durante gli allenamenti” ha aggiunto il calciatore svedese intervistato dai microfoni di Sky Sport. Leggi su sportface (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Mister? È perfetto perché ti dà fiducia e sai che se fai bene puoi giocare“. Dejan, giovane esterno offensivo dellal’operato di Andreacome tecnico bianconero. “E’ fondamentale avere un allenatore che non hadii giovani e in un top club come la Juve non è l’età a fare la differenza, ma ciò che si dimostra durante gli allenamenti” ha aggiunto il calciatore svedese intervistato dai microfoni di Sky Sport.

