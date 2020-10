Il Recovery Fund slitta ancora. I soldi non arrivano prima dell'estate 2021 (Di giovedì 22 ottobre 2020) L'attivazione del Recovery Fund non è prevista «prima dell'estate 2021». È la stima di un alto funzionario Ue che ridimensiona le aspettative dei Paesi, compreso l'Italia, che pensavano di ottenere i primi miliardi del piano di ripresa già entro la primavera del prossimo anno. I tempi i approvazione dell'intero piano Next Generation EU e del Bilancio pluriennale, ancora in balia dei negoziati tra Parlamento e Consiglio Ue, sommati alle procedure di ratifica dei Parlamenti nazionali finiranno per far slittare il piano di qualche mese, prevedono due funzionari Ue. Leggi su iltempo (Di giovedì 22 ottobre 2020) L'attivazione delnon è prevista «». È la stima di un alto funzionario Ue che ridimensiona le aspettative dei Paesi, compreso l'Italia, che pensavano di ottenere i primi miliardi del piano di ripresa già entro lavera del prossimo anno. I tempi i approvazione'intero piano Next Generation EU e del Bilancio pluriennale,in balia dei negoziati tra Parlamento e Consiglio Ue, sommati alle procedure di ratifica dei Parlamenti nazionali finiranno per farre il piano di qualche mese, prevedono due funzionari Ue.

StefanoFeltri : Tutto giusto, ma gli stessi argomenti valgono anche per Next Generation Eu (Recovery Fund) e Sure: vogliamo rinunci… - ManlioDS : Ottimo incontro questa mattina con Xiana Méndez Bertolo, Segretaria di Stato per il Commercio Estero della Spagna.… - fattoquotidiano : Faccia a faccia (virtuale) Conte-Von der Leyen: “Il Recovery Fund parta il primo gennaio, i nostri cittadini non po… - agensir : #Economia: Osservatorio monetario (Un. Cattolica), “#RecoveryFund, #Sure e #Mes, forte risposta europea alla crisi”… - OmbraDuca : RT @erretti42: Quelli che il MES gli esce anche dal culo tanto ne sono impregnati come spiegano che la Spagna non solo rinuncia ai soldi de… -