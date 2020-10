I campionati dilettantistici fermati dal nuovo Dpcm (Di giovedì 22 ottobre 2020) Poco fa la Federcalcio ha diramato l’elenco delle categorie, e dei rispettivi campionati, che saranno fermati fino al 13 novembre per il nuovo Dpcm. Andranno avanti i tornei nazionali e regionali, mentre questi sono i campionati che verranno fermati Terza Categoria; Juniores Under 19 provinciali; serie D di calcio a 5 maschile e femminile; Allievi provinciali maschili e femminili (Under 17 e Under 16); Giovanissimi provinciali maschili e femminili (Under 15 e Under 14); Esordienti (Under 13 e Under 12); Pulcini (Under 11 e Under 10); Primi calci (Under 9 e Under 8); Piccoli amici (Under 17 e Under 16). Il discorso si amplia in Lombardia (e forse in Campania) e nella provincia autonoma di Bolzano, dove si fermeranno anche i tornei regionali. Per tutti resta la possibilità di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 ottobre 2020) Poco fa la Federcalcio ha diramato l’elenco delle categorie, e dei rispettivi, che sarannofino al 13 novembre per il. Andranno avanti i tornei nazionali e regionali, mentre questi sono iche verrannoTerza Categoria; Juniores Under 19 provinciali; serie D di calcio a 5 maschile e femminile; Allievi provinciali maschili e femminili (Under 17 e Under 16); Giovanissimi provinciali maschili e femminili (Under 15 e Under 14); Esordienti (Under 13 e Under 12); Pulcini (Under 11 e Under 10); Primi calci (Under 9 e Under 8); Piccoli amici (Under 17 e Under 16). Il discorso si amplia in Lombardia (e forse in Campania) e nella provincia autonoma di Bolzano, dove si fermeranno anche i tornei regionali. Per tutti resta la possibilità di ...

ECCELLENZA, ALTRO MATCH SOTTO ANALISI. Il Mondragone rischia di non partire per Ischia

Il Mondragone con ogni probabilità resterà sulla terraferma e non andrà a giocare il match in programma sabato contro il Real Forio sull’isola d’Ischia. Un calciatore granata, infatti, è risultato pos ...

Dai "primi calci" alla Terza Categoria: le regole del Dpcm, ecco chi si ferma

Andranno avanti i tornei nazionali e regionali (tranne che in Lombardia e nella provincia autonoma di Bolzano). Permessi solo gli allenamenti ...

