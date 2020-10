Highlights e gol Leicester-Zorya 3-0 | Europa League 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 ottobre 2020)e gol di3-0, match valido per la prima giornata della fase a gironi dell’. Esordio sul velluto per gli inglesi di Rodgers, che rifilano tre gol alla compagine ucraina e partono con tre punti. Nel primo tempo a segno Maddison e Barnes, mentre nella ripresa Iheanacho chiude i conti. In alto le immagini salienti del match.