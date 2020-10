GF Vip 5 | Elisabetta Gregoraci gela Pierpaolo Pretelli | “Troppa confidenza… ”

(Di giovedì 22 ottobre 2020)mette dei paletti conNella casa del Grande Fratello Vip 5 ci sono due concorrenti che provano un’attrazione reciproca. Stiamo parlando diedche nel reality show hanno stretto un bellissimo rapporto. La scorsa settimana, di notte, l’ex Velino di Striscia la Notizia ha cercato in tutti i modi ad abbracciarla. Ma la reazione della soubrette calabrese ha lasciato il ragazzo senza parole. Cosa è accaduto? In poche parole l’ex moglie di Flavio Briatore ha detto al gieffino di rimanere al suo posto perchè secondo lei si è preso troppo confidenza nei suoi confronti. In particolare, sembra proprio che al di fuori della casa di Cinecittà ...

zazoomblog : GF Vip Elisabetta Gregoraci a Dayane Mello “Tu devi lavorare io invece…” - #Elisabetta #Gregoraci #Dayane #Mello - zazoomblog : GF Vip Elisabetta Gregoraci a Dayane Mello “Tu devi lavorare io invece…” - #Elisabetta #Gregoraci #Dayane #Mello - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci a Dayane Mello: 'Io posso uscire, tu devi lavorare', l'ex di Briatore nel… - shark2208 : #GrandeFratelloVip, Elisabetta #Gregoraci e la frase terrificante a #DayaneMello: 'Io posso uscire, tu devi lavorar… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci si dichiara a Pierpaolo Pretelli: «Sei stato un fulmine a ciel sereno» -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Elisabetta

Sono cresciuto in un piccolo paese, con dei valori, le ho provate tutte per recuperare il rapporto, ma niente. Stefano ha poi dichiarato che non parteciperebbe più al Gf, se non con Tommaso Zorzi, suo ...Elisabetta fa infatti notare alle compagne che negli ultimi giorni e durante la puntata Stefania è stata molto fredda nei confronti di Matilde, per quanto le due fossero amiche da tanto tempo.La piani ...