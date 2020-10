Gazzetta: Hakimi ha passato la vigilia di Europa League con i compagni, l’Inter ora teme altri contagi (Di giovedì 22 ottobre 2020) A poche ore dalla partita di Europa League contro il Borussia Moenchengladbach, ieri, in casa Inter è arrivata la notizia della positività al Covid di Hakimi. Il club nerazzurro, scrive la Gazzetta, è molto preoccupato. C’è l’ipotesi che il marocchino possa avere infettato altri suoi compagni, con i quali ha condiviso tutta la vigilia della sfida con il Borussia Moenchengladbach. A preoccupare, continua la rosea, è soprattutto che “il tampone risultato positivo ieri pomeriggio risale a martedì, vuol dire che il giocatore ha svolto l’intero allenamento di rifinitura a stretto contatto con i compagni. E così pure è stato ieri mattina, al ritrovo ad Appiano con successivo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 ottobre 2020) A poche ore dalla partita dicontro il Borussia Moenchengladbach, ieri, in casa Inter è arrivata la notizia della positività al Covid di. Il club nerazzurro, scrive la, è molto preoccupato. C’è l’ipotesi che il marocchino possa avere infettatosuoi, con i quali ha condiviso tutta ladella sfida con il Borussia Moenchengladbach. A preoccupare, continua la rosea, è soprattutto che “il tampone risultato positivo ieri pomeriggio risale a martedì, vuol dire che il giocatore ha svolto l’intero allenamento di rifinitura a stretto contatto con i. E così pure è stato ieri mattina, al ritrovo ad Appiano con successivo ...

