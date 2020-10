Francesco Oppini svela la sua strategia al Grande Fratello Vip: il video che lo incastra (Di giovedì 22 ottobre 2020) Oppini è stratega? Alfonso Signorini, durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, ha chiesto ai ragazzi di scegliere apertamente se stare nel team di Matilde Brandi o in quello di Maria Teresa Ruta per sottolineare l’esistenza di due gruppi. E se nel team della Ruta sono andati la figlia, Stefania e Tommaso, in quello della Brandi tutti i restanti concorrenti. Solo Oppini, dopo un primo tentennamento, ha preferito Maria Teresa Ruta sottolineando “come affinità mi ritrovo più in Tommy”. Un atteggiamento un po’ da parac**o che io stesso avevo notato in diretta. A distanza di giorni posso dire con fermezza che ho avuto ragione, perché come mostra questo video (che sta in queste ore facendo il giro di Twitter), Francesco ... Leggi su biccy (Di giovedì 22 ottobre 2020)è stratega? Alfonso Signorini, durante l’ultima puntata delVip, ha chiesto ai ragazzi di scegliere apertamente se stare nel team di Matilde Brandi o in quello di Maria Teresa Ruta per sottolineare l’esistenza di due gruppi. E se nel team della Ruta sono andati la figlia, Stefania e Tommaso, in quello della Brandi tutti i restanti concorrenti. Solo, dopo un primo tentennamento, ha preferito Maria Teresa Ruta sottolineando “come affinità mi ritrovo più in Tommy”. Un atteggiamento un po’ da parac**o che io stesso avevo notato in diretta. A distanza di giorni posso dire con fermezza che ho avuto ragione, perché come mostra questo(che sta in queste ore facendo il giro di Twitter),...

