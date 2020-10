Dei morti si sa solo che hanno più di 80 anni (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il bollettino quotidiano dei decessi lascia troppe incognite. Per affrontare meglio il morbo bisognerebbe conoscere più dettagli Leggi su quotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il bollettino quotidiano dei decessi lascia troppe incognite. Per affrontare meglio il morbo bisognerebbe conoscere più dettagli

MediasetTgcom24 : Coronavirus, balzo dei contagi in Italia: 15.199 nuovi casi e 127 morti #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Covid forte crescita dei #contagi in 24 ore 15.199 positivi, ieri erano 10.874. I morti salgono a 127. Balzo dei c… - fanpage : “#Napoli è malata. O agiamo subito o sfileranno le bare dei morti di #Covid_19 ”. L'allarme dei medici - GruwFrequency : RT @Lanf040264: Oggi 15.199 i contagiati e 127 morti. #Salvini qualche giorno fa protestava per la #DittaturaSanitaria e ora chiede spiega… - augusto_amato : Covid, forte crescita dei contagi 15.199. Record di tamponi, incidenza 8,5% - Sanità - -

Ultime Notizie dalla rete : Dei morti Modena, sale la conta dei morti: «Il figlio di un’infermiera all’origine del focolaio» La Gazzetta di Modena I medici della zona rossa di Vo’ Cavalieri della Repubblica

andando anche al di là dei propri compiti, con senso di abnegazione». Mattarella ha ricordato le vittime del Coronavirus e in particolare i «tanti che sono morti in servizio, nel prestare cure ...

Coronavirus. In Campania ci sono 1760 positivi ed 11 morti

L’incremento dei contagi sta riducendo ulteriormente le disponibilità attuali. Per questo sono stati sospesi i ricoveri ordinari programmati, fatte salve le urgenze. Al momento sono 85 i pazienti in ...

andando anche al di là dei propri compiti, con senso di abnegazione». Mattarella ha ricordato le vittime del Coronavirus e in particolare i «tanti che sono morti in servizio, nel prestare cure ...L’incremento dei contagi sta riducendo ulteriormente le disponibilità attuali. Per questo sono stati sospesi i ricoveri ordinari programmati, fatte salve le urgenze. Al momento sono 85 i pazienti in ...