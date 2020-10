Dacia - La Duster diventa un pick-up

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Unaformato-up, ma solo per la Romania: è l'ultima proposta della, la quale ha declinato la popolare Suv in un mezzo da lavoro, ordinabile nel solo mercato locale con prezzi che partono da 22.546 euro.Nata per il lavoro sporco. Il veicolo, basato sulla versione 4x4 della, è prodotto dalla Casa in collaborazione con Romturingia, unazienda rumena specializzata nella personalizzazione di vetture di serie. Il mezzo, che mantiene invariate le misure esterne rispetto al modello da cui deriva, presenta un pianale di carico lungo 1.65 metri ed è capace di trasportare fino a 500 kg grazie a una struttura realizzata con materiali compositi e metallici. Il design esterno del portellone riprende quello della Suv.Non tradisce le sue origini. Il-up, mosso dal motore ...