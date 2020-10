Covid, a Roma al via al coprifuoco e al transennamento delle piazze (Di giovedì 22 ottobre 2020) A Roma e in tutto il Lazio scatta il coprifuoco da mezzanotte fino alle cinque di mattina. Per circolare in casi emergenziali, come motivi di lavoro o di salute, sarà necessario presentare un’autocertificazione. Intanto si pensa anche a transennare i luoghi della movida nel weekend. Aumentano le misure di contenimento del contagio applicate sul territorio … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ae in tutto il Lazio scatta ilda mezzanotte fino alle cinque di mattina. Per circolare in casi emergenziali, come motivi di lavoro o di salute, sarà necessario presentare un’autocertificazione. Intanto si pensa anche a transennare i luoghi della movida nel weekend. Aumentano le misure di contenimento del contagio applicate sul territorio … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Agenzia_Ansa : #Covid, #Ricciardi: 'Fuori controllo #Milano, #Napoli e probabilmente #Roma dal punto di vista del controllo della… - TgLa7 : #Covid: a Roma, piazze movida proibite dalle 21 nel week end. Multa fino a 1000 euro per chi viola il divieto - Agenzia_Ansa : #covid #Coprifuoco e #strade chiuse, la stretta delle #Regioni. In #Campania #Arzano #zonarossa. A #Roma,#Bari… - EdiMommi : RT @MenegazziMarina: Migranti positivi sequestrano i dipendenti. Tensione nel centro d'accoglienza prenestino - RadioSavana : Roma: rivolta in centro accoglienza, dipendenti della cooperativa sequestrati dai clandestini africani positivi Cov… -