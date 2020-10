Coronavirus, 6 mesi dopo la fine del lockdown in Lombardia comincia il coprifuoco notturno. Ats Milano: “In una settimana casi triplicati” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sei mesi dopo le prime riaperture nella regione più colpita dal Coronavirus si ritorna al lockdown, seppur solo di notte. comincia stasera in Lombardia il coprifuoco notturno, dalle 23 alle 5, previsto da un’ordinanza regionale. E comincia nel giorno in cui i dati confermano la difficoltà del momento: per il secondo giorno consecutivo si registrano quasi 4mila nuovi contagi e 22 ricoveri in più in terapia intensiva. Superata la soglia dei 150 ricoverati, la Regione ha deciso di riaprire da venerdì l’ospedale in Fiera di Milano. Il coprifuoco notturno, però, potrebbe presto non bastare. In Lombardia, infatti, il contagio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Seile prime riaperture nella regione più colpita dalsi ritorna al, seppur solo di notte.stasera inil, dalle 23 alle 5, previsto da un’ordinanza regionale. Enel giorno in cui i dati confermano la difficoltà del momento: per il secondo giorno consecutivo si registrano quasi 4mila nuovi contagi e 22 ricoveri in più in terapia intensiva. Superata la soglia dei 150 ricoverati, la Regione ha deciso di riaprire da venerdì l’ospedale in Fiera di. Il, però, potrebbe presto non bastare. In, infatti, il contagio ...

