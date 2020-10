Conte alla Camera: la situazione contagi e le ipotesi di lockdown (Di giovedì 22 ottobre 2020) Varie ipotesi sono sul tavolo di lavoro del Governo. Il Presidente Conte durante la sua informativa alla Camera ha mostrato non poche preoccupazioni. Il più prudente fra i banchi di Governo è il premier, Giuseppe Conte, che continuerebbe a preferire l’adozione di una linea morbida per non affossare l’economia. Sembrerebbe infatti che ci si trovi … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 22 ottobre 2020) Variesono sul tavolo di lavoro del Governo. Il Presidentedurante la sua informativaha mostrato non poche preoccupazioni. Il più prudente fra i banchi di Governo è il premier, Giuseppe, che continuerebbe a preferire l’adozione di una linea morbida per non affossare l’economia. Sembrerebbe infatti che ci si trovi … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Giorgiolaporta : Dopo 8 mesi dall’inizio dell’emergenza #Covid_19 ci aspettavamo assunzioni di medici, più terapie intensive e un’It… - AMorelliMilano : Attacco alla sovranità italiana, la Francia modifica unilateralmente i confini e si prende la vetta del… - Inter : LIVE-??-Antonio Conte e Samir Handanovic in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Champions League ?? - razorblack66 : LA BODENZA DI FUEGO.... @iosoioevoi Conte alla Camera: “Pronti a intervenire nuovamente. 5 miliardi per la cassa in… - Frances47226166 : RT @Moonlightshad1: Se Conte ha dovuto chiedere la collaborazione di #Fedez e #ChiaraFerragni è perché abbiamo un'opposizione che fa schifo… -