Chi è Lazza: tutto ciò che c'è da sapere sul rapper ospite ad X-Factor

È uno dei personaggi più acclamati nel suo genere. Scopriamo vita, carriera e curiosità sul rapper italiano Lazza. Lazza è uno dei migliori in Italia nel suo genere. Il ragazzo ha studiato a lungo musica ed è un amante di classica e rap. I suoi pezzi rappresentano addirittura un ponte tra antico e moderno, e … L'articolo Chi è Lazza: tutto ciò che c'è da sapere sul rapper ospite ad X-Factor è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Lazza è uno dei migliori in Italia nel suo genere. Il ragazzo ha studiato a lungo musica ed è un amante di classica e rap. I suoi pezzi rappresentano addirittura un ponte tra antico e moderno, e ...

X Factor 2020, Last Call stasera su Sky Uno: gli ospiti e le anticipazioni

Stasera su Sky Uno alle 21:15 torna X Factor 2020 con l'ultima fase di selezioni, la Last Call, che decreterà chi accederà ai Live: ecco gli ospiti e le anticipazioni. Stasera su Sky Uno - e in stream ...

