Carabinieri arrestano sei persone | c’è anche chi bonificava microspie per il clan Puca

Leggi su 2anews

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Cronaca di Napoli: fra le seiarrestate daic’èun ex dipendente di una società di intercettazioni che eseguiva bonifiche per esponenti del. Blitz contro il. Nella mattinata odierna, in Casalnuovo di Napoli, Melito, Sant’Antimo, Napoli e Tolmezzo (Udine), idel Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna …