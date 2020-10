Buon compleanno Enzo Iacopino, Pelé, Branko… (Di venerdì 23 ottobre 2020) Buon compleanno Enzo Iacopino, Pelé, Branko… …Eugenio Fascetti, Giancarlo Parretti, Stefano Colantuono, Angela Buttiglione, Vanna Iori, Tea Albini, Paolo Naccarato, Ang Lee, Sam Raimi, Duilio Giammaria, Paola Nugnes, Peter Gomez, Alex Zanardi, Chiara Moroni, Gessica Rostellato, Ludovica de Caro, Roberto Riva, Rossella Sardu, Alvaro Morata, Eleonora Rosso… Oggi 23 ottobre compiono gli anni: Domenico Attanasio, cantante; Silvano Toncelli, ex calciatore; VincEnzo Zarri, vescovo; Arturo Osio, politico; Giorgio di Genova, storico dell’arte; Evandro Agazzi, filosofo; Marino Cortese, politico; Eugenio Fascetti, ex calciatore, allenatore; Francesco Valma, disegnatore, incisore; Albano Bufalini, attore, cabarettista, mimo; Pelé, ex calciatore, dirigente sportivo; ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 ottobre 2020), Pelé, Branko… …Eugenio Fascetti, Giancarlo Parretti, Stefano Colantuono, Angela Buttiglione, Vanna Iori, Tea Albini, Paolo Naccarato, Ang Lee, Sam Raimi, Duilio Giammaria, Paola Nugnes, Peter Gomez, Alex Zanardi, Chiara Moroni, Gessica Rostellato, Ludovica de Caro, Roberto Riva, Rossella Sardu, Alvaro Morata, Eleonora Rosso… Oggi 23 ottobre compiono gli anni: Domenico Attanasio, cantante; Silvano Toncelli, ex calciatore; VincZarri, vescovo; Arturo Osio, politico; Giorgio di Genova, storico dell’arte; Evandro Agazzi, filosofo; Marino Cortese, politico; Eugenio Fascetti, ex calciatore, allenatore; Francesco Valma, disegnatore, incisore; Albano Bufalini, attore, cabarettista, mimo; Pelé, ex calciatore, dirigente sportivo; ...

01Distribution : Impossibile separare il suo volto dal cinema. Dopo la Coppa Volpi per #MartinEden, arriva presto in sala nel perso… - OfficialSSLazio : ???? Tanti auguri di buon compleanno a Stefan Radu: 3??4?? candeline per il Boss! #CMonEagles ?? - OlimpiaMI1936 : Buon Compleanno al difensore più arcigno della storia dell’Olimpia, il primo Gallo, Vittorio Gallinari! ???????… - MistycoVincent : Tantissimi auguri di buon compleanno @AlvaroMorata - LiaCapizzi : Buon compleanno Alex. Stai lottando come un leone, ma nessuno aveva dubbi. Gli auguri sono comprensivi dello sfott… -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno Buon compleanno Pelè: il Dio del calcio che giocava come respirava La Gazzetta dello Sport Buon compleanno Alex Zanardi: noi ti stiamo aspettando

Caro Alex, per il tuo compleanno vogliamo dirti qualcosa di davvero semplice. Ti stiamo aspettando. Noi non siamo come te. Per te il tempo scorre con dei multipli speciali, come se un minuto ne ...

Buon compleanno Kim!

Oltre ad essere anche una showgirl in quanto protagonista della serie tv Al passo con i Kardashian. Ieri la bella Kim ha festeggiato il suo compleanno ed ha compiuto 40 anni. Party super lussuoso per ...

Caro Alex, per il tuo compleanno vogliamo dirti qualcosa di davvero semplice. Ti stiamo aspettando. Noi non siamo come te. Per te il tempo scorre con dei multipli speciali, come se un minuto ne ...Oltre ad essere anche una showgirl in quanto protagonista della serie tv Al passo con i Kardashian. Ieri la bella Kim ha festeggiato il suo compleanno ed ha compiuto 40 anni. Party super lussuoso per ...