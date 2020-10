Uccisa dal fidanzato durante il lockdown, a Lorena la laurea in medicina. "La sognava" (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Lorena Quaranta, studentessa dell’Università di Messina, Uccisa dal fidanzato il 31 marzo scorso a Furci Siculo (Me), è stata proclamata dottoressa in medicina e Chirurgia, con la votazione di 110 e lode. La pergamena di laurea è stata consegnata, nel corso di una cerimonia in Aula Magna, alla famiglia della giovane vittima.Erano presenti, fra gli altri, gli amici e colleghi del corso di laurea, i Prorettori, i Direttori di Dipartimento, il Procuratore aggiunto della Procura di Messina, Giovannella Scaminaci, Caterina Minutoli (in rappresentanza del Prefetto di Messina), Maria Andaloro, ideatrice della campagna “Posto occupato” e la Presidente del Comitato Unico di Garanzia d’Ateneo, prof.ssa Concetta Parrinello.La tesi di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 ottobre 2020)Quaranta, studentessa dell’Università di Messina,dalil 31 marzo scorso a Furci Siculo (Me), è stata proclamata dottoressa ine Chirurgia, con la votazione di 110 e lode. La pergamena diè stata consegnata, nel corso di una cerimonia in Aula Magna, alla famiglia della giovane vittima.Erano presenti, fra gli altri, gli amici e colleghi del corso di, i Prorettori, i Direttori di Dipartimento, il Procuratore aggiunto della Procura di Messina, Giovannella Scaminaci, Caterina Minutoli (in rappresentanza del Prefetto di Messina), Maria Andaloro, ideatrice della campagna “Posto occupato” e la Presidente del Comitato Unico di Garanzia d’Ateneo, prof.ssa Concetta Parrinello.La tesi di ...

Corriere : Una laurea per Lorena, uccisa dal fidanzato durante il lockdown. La sorella: «La sognava» - LaStampa : Una laurea in medicina per Lorena, uccisa dal fidanzato che temeva il Covid-19 - HuffPostItalia : Uccisa dal fidanzato durante il lockdown, a Lorena la laurea in medicina. 'La sognava' - ombroman : RT @HuffPostItalia: Uccisa dal fidanzato durante il lockdown, a Lorena la laurea in medicina. 'La sognava' - manulamanuz57 : RT @HuffPostItalia: Uccisa dal fidanzato durante il lockdown, a Lorena la laurea in medicina. 'La sognava' -