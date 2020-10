Sfregiate 70 opere d' arte nei musei di Berlino

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) ANSA, -, 21 OTT - In un attacco ad alcuni dei prestigiosi edifici dell'Isola deidi, sono state danneggiate 70e pezzi antichi. Lo scrive la Bild on line, rivelando un ...

Settanta tra opere d'arte e pezzi antichi sono stati danneggiati in un attacco sferrato in diversi musei di Berlino. "L'agguato", secondo quanto riporta la Bild on line, risalirebbe al 3 ottobre. Sono ...(ANSA) - BERLINO, 21 OTT - In un attacco ad alcuni dei prestigiosi edifici dell'Isola dei Musei di Berlino, sono state danneggiate 70 opere e pezzi antichi. Lo scrive la Bild on line, rivelando un ...