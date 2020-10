Renzi: Per convivere con il virus servono anche i soldi: il MES è il modo più semplice ed efficace per ottenerli subito! (Di mercoledì 21 ottobre 2020) di Matteo Renzi. Ben trovati! Stavolta siamo più puntuali con le enews. 1. Grande preoccupazione per l’aumento dei contagi. Sappiamo da mesi che dobbiamo convivere con il virus fino al vaccino, lo diciamo dalla scorsa primavera. Bisogna aumentare le terapie intensive, rafforzare i trasporti (anche chiedendo una mano a privati), tracciare meglio i contatti e … Leggi su freeskipper (Di mercoledì 21 ottobre 2020) di Matteo. Ben trovati! Stavolta siamo più puntuali con le enews. 1. Grande preoccupazione per l’aumento dei contagi. Sappiamo da mesi che dobbiamocon ilfino al vaccino, lo diciamo dalla scorsa primavera. Bisogna aumentare le terapie intensive, rafforzare i trasporti (chiedendo una mano a privati), tracciare meglio i contatti e …

