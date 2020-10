Partinico, 78 ricoverati e 9 in terapia intensiva: intervento d'urgenza su paziente positivo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) VIDEO - Covid-19, l'Asp: 'Attivata una Rsa per soggetti positivi' 11 ottobre 2020 Partinico, sono già 20 i pazienti ricoverati al Covid hospital: uno è in rianimazione 13 ottobre 2020 Covid hospital ... Leggi su palermotoday (Di mercoledì 21 ottobre 2020) VIDEO - Covid-19, l'Asp: 'Attivata una Rsa per soggetti positivi' 11 ottobre 2020, sono già 20 i paziential Covid hospital: uno è in rianimazione 13 ottobre 2020 Covid hospital ...

PalermoToday : Partinico, 78 ricoverati e 9 in terapia intensiva: intervento d'urgenza su paziente positivo - blogsicilia : Covid19 Sicilia, cresce il numero dei ricoverati in ospedale Partinico, 62 ordinari e 9 in terapia intensiva -… - cdghietta : RT @GDS_it: #Coronavirus, trenta ricoverati all'ospedale di Partinico: primi posti già quasi esauriti - GDS_it : #Coronavirus, trenta ricoverati all'ospedale di Partinico: primi posti già quasi esauriti - blogsicilia : Covid19, già 30 i ricoverati all'ospedale di Partinico, accordo per l'ospedale di Petralia -… -