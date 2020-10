Ospedale in Fiera, Fontana ora conferma la riapertura ma i posti letto sono solo 14. I medici: «Se i numeri salgono avremo bisogno di altro personale» (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 21 ottobre (Italia/Mondo)La soglia da tenere sotto controllo era quella dei 151 ricoveri in terapia intensiva. E ora che la cifra è stata superata, la Regione Lombardia riattiverà i padiglioni dell’Ospedale in Fiera a Milano, la «grande opera lombarda» da oltre 20 milioni di euro (sotto indagine della procura di Milano da maggio, dopo un esposto di Cobas) costruita durante i primi mesi dell’emergenza Coronavirus. Subito dopo l’ora di pranzo, confermato il raddoppio dei nuovi positivi, il presidente Attilio Fontana ha ribadito che l’Ospedale riapre, come riaprirà quello della Fiera di Bergamo. Già lunedì scorso, Open aveva anticipato che con ogni probabilità il primo padiglione ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 21 ottobre (Italia/Mondo)La soglia da tenere sotto controllo era quella dei 151 ricoveri in terapia intensiva. E ora che la cifra è stata superata, la Regione Lombardia riattiverà i padiglioni dell’ina Milano, la «grande opera lombarda» da oltre 20 milioni di euro (sotto indagine della procura di Milano da maggio, dopo un esposto di Cobas) costruita durante i primi mesi dell’emergenza Coronavirus. Subito dopo l’ora di pranzo,to il raddoppio dei nuovi positivi, il presidente Attilioha ribadito che l’riapre, come riaprirà quello delladi Bergamo. Già lunedì scorso, Open aveva anticipato che con ogni probabilità il primo padiglione ...

