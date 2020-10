Mario Bozzoli | nuovi indizi contro il nipote | su pc e cellulare tracce sospette

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Caso: a cinque anni dalla misteriosa sparizione dell’imprenditore 50enne, avvenuta nei locali della fonderia di Marcheno (Brescia) che l’uomo gestiva insieme al fratello Adelio e i suoi due figli, sono uno di loro rischia il processo. Si tratta di Giacomo. Su di lui la Procura ha raccolto una serie diche ora sarà il Gup a valutare. Perché Giacomorischia di essere processato Inizialmente furono quattro i nomi degli iscritti sul registro degli indagati. Oltre a Giacomo, anche suo fratello Alex, e a due dei loro operai Oscar Maggi e il senegalese Akwase Aboagye. Tutti la sera dell’8 ottobre 2015 erano presenti in azienda quando l’uomo scomparve. A loro veniva contestato l’omicidio volontario e la distruzione di ...

marcorussodell3 : Ghirardini sapeva qualcosa sulla sparizione del suo datore di lavoro? #MarioBozzoli #giuseppeghirardini… -

Mario Bozzoli news, in attesa che il prossimo 29 ottobre si valuti la richiesta di rinvio a giudizio del nipote Giacomo Bozzoli, emergono nuove inquietanti indiscrezioni sul giallo di Marcheno. Più pr ...In casa dell'operaio morto suicida furono ritrovati 4000 euro, il sospetto è che Ghirardini fu pagato per tacere.