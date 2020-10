Lombardia: bozza, coprifuoco e autocertificazione (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 21 OTT - coprifuoco in tutta la Lombardia da giovedì 22 ottobre. La bozza di ordinanza firmata dal governatore Attilio Fontana e dal ministro della Salute Roberto Speranza, inviata all'... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ANSA, - MILANO, 21 OTT -in tutta lada giovedì 22 ottobre. Ladi ordinanza firmata dal governatore Attilio Fontana e dal ministro della Salute Roberto Speranza, inviata all'...

Adnkronos : #Coprifuoco in #Lombardia, la bozza dell'ordinanza - fisco24_info : Coprifuoco in Lombardia, la bozza dell'ordinanza : Sarà valido in tutto il territorio regionale dalle 23 alle 5 del… - MamolkcsMamol : RT @GreciGiulio: Lombardia: bozza, coprifuoco e autocertificazione - GreciGiulio : Lombardia: bozza, coprifuoco e autocertificazione - iconanews : Lombardia: bozza, coprifuoco e autocertificazione -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia bozza Covid, bozza Lombardia: coprifuoco e autocertificazione. Pd-M5s, Fontana non si faccia influenzare da Salvini - Politica Agenzia ANSA Lombardia: bozza, coprifuoco e autocertificazione

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - Coprifuoco in tutta la Lombardia da giovedì 22 ottobre. La bozza di ordinanza firmata dal governatore Attilio Fontana e dal ministro della Salute Roberto Speranza, inviata ...

Coprifuoco in Lombardia, Gori: «Arriverà, spero che Fontana non ceda a Salvini e mantenga la sua posizione»

«Il coprifuoco arriverà», ne è certo il sindaco di Bergamo Giorgio Gori che nella mattinata di oggi attende «almeno le bozze» del provvedimento del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. «Il ...

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - Coprifuoco in tutta la Lombardia da giovedì 22 ottobre. La bozza di ordinanza firmata dal governatore Attilio Fontana e dal ministro della Salute Roberto Speranza, inviata ...«Il coprifuoco arriverà», ne è certo il sindaco di Bergamo Giorgio Gori che nella mattinata di oggi attende «almeno le bozze» del provvedimento del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. «Il ...