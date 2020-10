J-Ax, domani 22 ottobre diretta Facebook: i suoi nuovi progetti e la difficile situazione dei lavoratori fragili dello spettacolo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) J-Ax giovedì 22 ottobre sarà l’ospite speciale di FqMagazine con una diretta sul canale Facebook ufficiale de Il Fatto Quotidiano dalle ore 15, in compagnia di Claudia Rossi e Andrea Conti. Una lunga chiacchierata con il pioniere del rap italiano che ha appena lanciato il nuovo singolo in duetto con Mr Rain “Via Di Qua”. Cantautore e producer da oltre 28 anni, J-Ax fotografa con la sua musica i paradossi della società per entrare in profondità nei sentimenti così come è successo con il singolo estivo “Una voglia assurda”, un inno alla vita dopo il lockdown. Ma l’artista è stato anche capace di sorprendere con la pubblicazione “segreta” (e non messa in commercio) del suo disco punk-rock “Uncool & Proud”. Durante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) J-Ax giovedì 22sarà l’ospite speciale di FqMagazine con unasul canaleufficiale de Il Fatto Quotidiano dalle ore 15, in compagnia di Claudia Rossi e Andrea Conti. Una lunga chiacchierata con il pioniere del rap italiano che ha appena lanciato il nuovo singolo in duetto con Mr Rain “Via Di Qua”. Cantautore e producer da oltre 28 anni, J-Ax fotografa con la sua musica i paradossi della società per entrare in profondità nei sentimenti così come è successo con il singolo estivo “Una voglia assurda”, un inno alla vita dopo il lockdown. Ma l’artista è stato anche capace di sorprendere con la pubblicazione “segreta” (e non messa in commercio) del suo disco punk-rock “Uncool & Proud”. Durante ...

Rinaldi_euro : Domani giovedì 22 ottobre dalle 22.40 su ?@rete4? ?@Drittorovescio_? non mancate perché non le manderò a dire! - a_monteleone : +++ CSM: il plenum ha votato per la decadenza del magistrato Piercamillo Davigo da consigliere dal momento del suo… - VittorioSgarbi : Domani 14 ottobre a Roma, alle ore 15,30, in Piazza della Maddalena 52 presentazione alla stampa della mia candidat… - FQMagazineit : J-Ax, domani 22 ottobre diretta Facebook: i suoi nuovi progetti e la difficile situazione dei lavoratori fragili de… - serenel14278447 : Coprifuoco in Lombardia, firmata l'ordinanza: da domani per spostarsi dalle 23 alle 5 serve l'autocertificazione -