Inter, c’è un altro positivo al coronavirus: è Hakimi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’Inter ha dato notizia poco fa con un comunicato ufficiale della positività al coronavirus di Achraf Hakimi. Il giocatore è asintomatico. Una notizia importante a poche ore dal calcio d’inizio della sfida di stasera contro il Borussia Monchengladbach, partita inaugurale del girone di Champions League della squadra nerazzurra. Conte quindi non potrà contare su di lui nella formazione da schierare stasera. Inter, c’è un altro positivo al coronavirus: è Hakimi Questo il comunicato pubblicato poco fa: “FC Internazionale Milano comunica che Achraf Hakimi è risultato positivo al Covid-19 in seguito all’ultimo controllo Uefa (previsto dal ... Leggi su giornal (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’ha dato notizia poco fa con un comunicato ufficiale della positività aldi Achraf. Il giocatore è asintomatico. Una notizia importante a poche ore dal calcio d’inizio della sfida di stasera contro il Borussia Monchengladbach, partita inaugurale del girone di Champions League della squadra nerazzurra. Conte quindi non potrà contare su di lui nella formazione da schierare stasera., c’è unal: èQuesto il comunicato pubblicato poco fa: “FCnazionale Milano comunica che Achrafè risultatoal Covid-19 in seguito all’ultimo controllo Uefa (previsto dal ...

Inter : ?? | CIAK C’è stato un tempo in cui due giovani artisti sognavano grandi palcoscenici. Avevano voglia di emergere.… - pisto_gol : A AConte vorrei dire che C.Eriksen non è SOLO un trequartista: nell’Ajax era la mezzala sx nel 4:3:3, nel Tottenham… - DiMarzio : #Inter, per il #derby c'è anche Sanchez: il cileno partirà dalla panchina - VittoRoto : Stasera vedremo se sulla fascia destra dell'#Inter c'è vita oltre ad #Hakimi. #Darmian #InterBorussia - NandoPiscopo1 : @FrankDeSboer @StrowmanDr Alla fine c'è stato una specie di focolaio nell'Inter tipo Genoa -

Ultime Notizie dalla rete : Inter c’è Derby di Milano: Inter avanti di un filo, ma le assenze in difesa lasciano aperta la porta al Milan Fortune Italia