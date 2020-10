Incredibile Raggi: appalti esterni per mettere etichette e ordinare la cancelleria in Campidoglio (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Incredibile Virginia Raggi. Con 23 mila dipendenti non trova nessuno in Comune disposto a mettere etichette o spostare penne da una scrivania all'altra. E paga 653 mila euro a una ditta esterna che lo faccia per loro. Lo svela Il Messaggero in edicola oggi 21 ottobre. "L'ultima beffa in Campidoglio - scrive Il Messaggero - appalti per incollare etichette". Servono dunque ditte esterne per smistare la cancelleria della Capitale perché - secondo l'amministrazione - manca personale idoneo. "E' tutto annotato in una determina firmata dalla Centrale unica degli appalti di Roma Capitale, la numero 434 del 2020 - si legge nell'articolo - Ci sono 635.703 euro e 56 centesimi messi a bilancio per il servizio integrato di ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 21 ottobre 2020)Virginia. Con 23 mila dipendenti non trova nessuno in Comune disposto ao spostare penne da una scrivania all'altra. E paga 653 mila euro a una ditta esterna che lo faccia per loro. Lo svela Il Messaggero in edicola oggi 21 ottobre. "L'ultima beffa in- scrive Il Messaggero -per incollare". Servono dunque ditte esterne per smistare ladella Capitale perché - secondo l'amministrazione - manca personale idoneo. "E' tutto annotato in una determina firmata dalla Centrale unica deglidi Roma Capitale, la numero 434 del 2020 - si legge nell'articolo - Ci sono 635.703 euro e 56 centesimi messi a bilancio per il servizio integrato di ...

