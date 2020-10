Il colonnello della Finanza Tortora e l’idea di far pagare le tasse agli usurai: “Le temono più del carcere, pensano solo a potere e profitto” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il colonnello della Guardia di Finanza Agostino Tortora è il comandante del Gruppo di Torre Annunziata che ha dato il via all’operazione “tassiamo gli usurai”. Le leggi in vigore lo consentono e lo prevedono. Sinora 17 soggetti del napoletano gravati da inchieste e condanne hanno ricevuto un conto da 400mila euro. Nella lista delle “cartelle esattoriali” notificate dalla Guardia di Finanza ci sono per lo più criminali collegati ai clan del vesuviano, finiti negli ultimi cinque anni nelle maglie della giustizia, che avevano accumulato circa 1,5 milioni di euro grazie a interessi annui del 275 per cento. colonnello Tortora, come e quando è nata questa idea? Abbiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) IlGuardia diAgostinoè il comandante del Gruppo di Torre Annunziata che ha dato il via all’operazione “tassiamo gli”. Le leggi in vigore lo consentono e lo prevedono. Sinora 17 soggetti del napoletano gravati da inchieste e condanne hanno ricevuto un conto da 400mila euro. Nella lista delle “cartelle esattoriali” notificate dalla Guardia dici sono per lo più criminali collegati ai clan del vesuviano, finiti negli ultimi cinque anni nelle mgiustizia, che avevano accumulato circa 1,5 milioni di euro grazie a interessi annui del 275 per cento., come e quando è nata questa idea? Abbiamo ...

