GF Vip news: Pierpaolo ed Elisabetta si abbracciano prima di dormire (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Questa mattina nella Casa del GF Vip, Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta mentre stavano facendo colazione hanno avuto modo di confidarsi sulle loro rispettive situazioni amorose. L’ex velino al suo compagno d’avventura ha rivelato che nelle ultime ore Elisabetta è molto nervosa. Andrea Zelletta ha spiegato a Pierpaolo che essere in nomination non è facile, soprattutto quando hai già ricevuto molte critiche. Pierpaolo Pretelli dal suo amico Andrea Zelletta apprende il bisogno di vicinanza che la showgirl gli ha manifestato la sera prima: quando i due gieffini si sono scambiati un lungo e tenero abbraccio, accompagnato da numerose carezze. Pierpaolo ad Andrea ha confidato che Elisabetta non riusciva a prendere sonno. Riassumiamo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Questa mattina nella Casa del GF Vip,Pretelli e Andrea Zelletta mentre stavano facendo colazione hanno avuto modo di confidarsi sulle loro rispettive situazioni amorose. L’ex velino al suo compagno d’avventura ha rivelato che nelle ultime oreè molto nervosa. Andrea Zelletta ha spiegato ache essere in nomination non è facile, soprattutto quando hai già ricevuto molte critiche.Pretelli dal suo amico Andrea Zelletta apprende il bisogno di vicinanza che la showgirl gli ha manifestato la sera: quando i due gieffini si sono scambiati un lungo e tenero abbraccio, accompagnato da numerose carezze.ad Andrea ha confidato chenon riusciva a prendere sonno. Riassumiamo ...

news_dei_vip : The Weeknd pubblicherà il video musicale di 'Too Late', prossimo singolo estratto dal suo album #AfterHours , doma… - GCDileo : RT @SMaurizi: mentre la nostra informazione ci racconta delle diete dei vip della televisione, dei gatti di Totti,ecc. in Australia, l'info… - mariandres2014 : RT @SMaurizi: mentre la nostra informazione ci racconta delle diete dei vip della televisione, dei gatti di Totti,ecc. in Australia, l'info… - mocettast : RT @SMaurizi: mentre la nostra informazione ci racconta delle diete dei vip della televisione, dei gatti di Totti,ecc. in Australia, l'info… - GamingToday4 : Nacon Vip Session: Un contest per realizzare il sogno di incontrare e sfidare i rapper Nerone ed Ensi e diventare i… -