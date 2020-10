Eva Avossa risponde ai rappresentanti studenteschi

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Non sussiste nessuna faida interna tra provincia, Comune e Tribunale” piuttosto è in corso una fattiva collaborazione che ha permesso di anticipare i tempi di riconsegna al demanio Comunale dei locali precedentemente occupati dal Tribunale di Sorveglianza di Salerno, che sarebbero stati altrimenti consegnati per fine anno, in quanto ancora in parte occupati”. Così l’assessore comunale alla pubblica istruzione e vice sindaco del Liceo Regina Margherita, unica scuola a non aver mai riaperto le proprie porte perchè non in grado di ospitare i suoi alunni a causa della mancaza di spazi. “Nel condividere le riflessioni sui gravi disagi che comporta la didattica a distanza, – prosegue l’– si fa comunque presente che il Liceo Regina Margherita non è “l’unico istituto che accoglie ...