Covid, 250 contagiati in un giorno nel Casertano: in due settimane 22 decessi e 2000 positivi

Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Quattro morti causa Coronavirus nelle ultime 24 ore, con ventidue decessi e oltre duemila contagiati in quindici giorni: è il triste dato registrato nel Casertano, che vede quotidianamente salire gli indicatori più importanti, in particolare quello degli attuali positivi, che oggi sono 284 in più di ieri per un totale di 2918 persone attualmente contagiate, la maggior parte delle quali assistite a casa dai Covid-team dell'Asl di Caserta. Ma a preoccupare è anche il numero di decessi, mai cresciuto con tale velocità; in poco più di due settimane, tra il 5 ottobre e la giornata di oggi, sono decedute 22 persone per un totale di 72 morti da inizio pandemia.

Ultime Notizie dalla rete : Covid 250 Covid, undici nuovi contagi nel Vco. In Piemonte +1.799 positivi (il 54 per cento è asintomatico)

Sette i morti con il Covid registrati dall’Unità di crisi di cui uno oggi ... Le persone in isolamento domiciliare sono 12.250 I tamponi diagnostici finora processati sono 895.399 (+ 13.621),di cui ...

Nuovo balzo dei contagi, il Piemonte "vede" quota duemila positivi in 24 ore

Per la precisione secondo l'ultimo bollettino della Regione i nuovi positivi rispetto a ieri sono 1799 portando il numero totale dei contagiati dal Covid a ... sono 12.250. Sale anche il numero ...

