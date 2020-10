Covid-19 | Comitato tecnico scientifico | “Siamo in una fase estremamente critica”

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) "Siamo in unacritica e non possiamo più perdere tempo", l'avvertimento arriva chiaro dal presidente delAgostino Miozzo, intervenuto al webinar organizzato dall'università cattolica - Policlinico Gemelli "Pandemia di-19 in Italia: riflessione sugli aspetti epidemiologici, clinici e di Sanità pubblica"."Siamo entrati in una secondache era ben nota a tutti, sapevamo della stagione invernale e del problema della sovrapposizione con il virus dell'influenza stagionale non ci voleva una laurea per sapere che due cose messe insieme avrebbero causato un aggravio e abbiamo avuto tanto tempo per prepararci", ha sottolineato Miozzo, aggiungendo: "Io mi chiedo se il sistema complessivo ha usato quel ...