Coronavirus, oltre 15mila contagi e 127 morti (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nuovo drastico aumento nei contagi da Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati, infatti, 15.199 nuovi positivi (ieri erano 10.874) a fronte dei 177.848 tamponi: è il numero più alto di sempre. Il totale dei contagi dall’inizio della pandemia è ora di 449.648. Aumentano anche le vittime: sono 127 contro le 89 ieri. I guariti sono, invece, 2.369. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nuovo drastico aumento neidain Italia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati, infatti, 15.199 nuovi positivi (ieri erano 10.874) a fronte dei 177.848 tamponi: è il numero più alto di sempre. Il totale deidall’inizio della pandemia è ora di 449.648. Aumentano anche le vittime: sono 127 contro le 89 ieri. I guariti sono, invece, 2.369.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oltre Coronavirus. Oltre 900 morti negli Stati Uniti, contagi in calo in India e Brasile Rai News Tegola per l'Inter, Hakimi positivo al coronavirus: salta la gara di Champions League

Ancora una tegola per l’Inter legata al coronavirus. A poche ore dall’esordio in Champions contro il Borussia Moenchengladbach, la società nerazzurra ha ...

A.Mittal: chiesta nuova proroga della cassa integrazione per oltre 8mila dipendenti

L’azienda ha informato i sindacati che a partire dal 16 novembre ci sarà la proroga degli ammortizzatori sociali per oltre 8mila dipendenti dello ... E in ottica di contenimento del rischio contagi da ...

